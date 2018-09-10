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Vodafone Eğitim Tırı’nın 6. durağı Erzincan oldu

​​​​​​​Altıncı durağı Erzincan olan Türkiye Vodafone Vakfı’nın Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 160 Erzincanlı çocuğa kodlama öğretildi

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:02
Vodafone Eğitim Tırı’nın 6. durağı Erzincan oldu

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Erzincan’ın köy ve kasabalarında kodlama eğitimleri düzenledi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yerel desteği ile Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda düzenlenen eğitimlerle, yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 160 Erzincanlı çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Erzincanlı çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olurken, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yaptı. Tüketen değil üreten bir nesil istediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: “Yarını Kodlayanlar projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizin ilk yıl sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. ‘Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’ diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim’ diyenlerde ise yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken, sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı ile yola çıktık. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için eğitim tırımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşıyoruz.”

20 bin çocuğa daha ulaşılacak

“Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projeyle, Ağustos 2016’dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Üçüncü yılına giren “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Böylece, Nisan 2019 sonuna kadar tüm Türkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak. Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği ortaklığında kodlama eğitimlerini ülkenin dört bucağına taşıma hedefiyle yola çıkardığı Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı, yaklaşık 7 ayda 6 bin km’nin üzerinde yol kat ederek 12 ilde 2.500 çocuğa ulaşacak. Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da giden Yarını Kodlayanlar Eğitim Tırı’nda çocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik Scratch eğitimleri veriliyor. EKONOMİ SERVİSİ

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