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Vodafone Türkiye'ye 4 Stevie ödülü birden

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde ödül almaya devam ediyor

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:43
Vodafone Türkiye'ye 4 Stevie ödülü birden

Vodafone Türkiye, bu yıl 15’incisi düzenlenen ve dünyanın en başarılı kişi ve kuruluşlarını ödüllendiren Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 1 Altın Stevie ve 3 Gümüş Stevie olmak üzere 4 ödül birden aldı. Vodafone Türkiye, 74 ülkeden 3.900’ü aşkın adayın yarıştığı ve değerlendirme aşamasında 12 ayrı jüride 270 üst düzey yöneticinin görev aldığı Stevie Ödülleri’nde, Vodafone Red Business Ofis Yolculuğu kampanyası ile “Yılın Marka Deneyimi – Kurumlararası” kategorisinde Altın Stevie kazanırken, “Sürdürülebilirlik Raporu” ile “2018 Yayın Ödülleri - Diğer - Şirket” kategorisinde, “Yaşam Evreleri” projesiyle “Yılın İnsan Kaynakları Departmanı” kategorisinde ve “#BanaNeVar” kampanyası ile “Yılın Mobil Pazarlama Kampanyası” kategorisinde Gümüş Stevie ödülüne layık görüldü.

15. Stevie Uluslararası İş Ödülleri, 20 Ekim’de Londra’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Vodafone Türkiye’nin 15. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde elde ettiği başarıyı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarından pazarlama kampanyalarına, yaptığımız her işte hedef kitlemiz için en yüksek faydayı sağlama hedefiyle hareket ediyoruz.

Gerek iç gerekse dış paydaşlarımız olsun, hedef kitlemizin beklentilerini eksiksiz karşılayacak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Bu çözümlerimizle global iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak, jüri üyelerinin verebileceği minimum ortalama puan yükseltildi. Bu da aldığımız ödüllerin önemini daha da artıyor ve bizi yeni başarılara yelken açmak konusunda heyecanlandırıyor. Vodafone Türkiye olarak, uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”
EKONOMİ SERVİSİ

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