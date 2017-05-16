Vodafone’un abone sayısı 22.8 milyon

Vodafone Türkiye, Nisan 2016-Mart 2017 arası dönemi kapsayan mali yılı sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, Vodafone Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda yürüttüğü stratejik yatırım programı sayesinde güçlü büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu. Vodafone Türkiye, 2016-17 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 16 artırarak tüm zamanların en yüksek gelir seviyesi olan 8 milyar TL’ye çıkardı. Böylece şirket son 7 yıldır kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı büyümesine devam etti. Vodafone, 31 Mart 2017 sonu itibariyle son bir yılda 1.2 milyar TL yatırım yaptığını açıkladı.

FAVÖK büyümesinde sektör lideri

Şirket, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ını (FAVÖK) yüzde 30 artış ile bugüne kadarki en yüksek seviye olan 2.3 milyar TL’ye ulaştırdı. Böylece şirket, telekomünikasyon sektöründe Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ını en fazla artıran operatör oldu.

Şirketin Faiz ve Vergi Öncesi Kâr’ını ise (FVÖK) ise yüzde 27 artış ile 750 milyon TL’ye ulaştı. Bu veride amortisman giderleri yer almıyor.

9 milyonu aşkın 4.5G abonesi var

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı ise 2016-17 mali yıl sonu itibariyle 22.8 milyona ulaştı. 2016-17 mali yılında toplam 616 bin net abone artışı sağlayan şirketin 4.5G abone sayısı da yılsonu itibariyle 9 milyonu aştı. Mali yılda 200 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit genişbant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 562 bine ulaştı. EKONOMİ SERVİSİ