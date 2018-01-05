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Volkswagen liderlik koltuğunu kaptırdı

Geçen yıl yüzde 2.8 daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, satış hedeflerini yakalamak için faizsiz kredi, indirim ya da ödeme erteleme gibi kampanyalar sunan markaların rekabetine sahne oldu.

05 Ocak 2018 Cuma 16:26
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Volkswagen liderlik koltuğunu kaptırdı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017'de otomobil ve hafif ticari araç toplamında en çok satılan marka 130 bin 276 adetle Renault oldu.

Marka, satışlarını 2016 yılına kıyasla yüzde 7 yükseltti. Otomobil satışları da yüzde 6.4 artışla 113 bin 454'e çıkan ve zirvedeki yerini koruyan Renault, yüzde 11.5 yükselişle 16 bin 822 hafif ticari araç sattı.

Renault son olarak 2004 yılında pazar lideri konumunda idi. Markanın Oyak Renault fabrikalarında üretilen iki modeli Megane Sedan ve Clio HB Türkiye'nin en çok satılan 2. ve 3. otomobili olarak sıralamada yer alıyor. Söz konusu modellerin gösterdiği başarılı performans da Renault'un toplam pazar liderliğinde etkili oldu.

Geçen yıl toplam pazarda yüzde 13,1 artışla 120 bin 49 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat ise ikinci oldu. Fiat'ın satışlarının 61 bin 364'ini otomobil, 58 bin 685'ini hafif ticari araçlar oluşturdu.

Türkiye'de 2013'ten bu yana "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" unvanına sahip olan Volkswagen ise 117 bin 481 adetle üçüncülüğe geriledi. Markanın satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı.

 Volkswagen'ın satışlarının 89 bin 688'ini otomobil, 27 bin 793'ünü hafif ticari araçlar oluşturdu. Türkiye'de üretimi bulunmayan ve satışlarının tamamı ithal araçlardan oluşan Volkswagen'in pazar liderliğini kaptırmasında döviz kurundaki yükselişin ithal araç fiyatlarını artırması etkili oldu.

Ford ise toplam pazarda 2017'de 111 bin 64 adetlik satışla dördüncü oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarında 71 bin 214 adetle en çok satılan marka olan Ford, 39 bin 850 otomobil satışı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2018 02:15
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