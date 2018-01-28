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'WhatsApp arkamızdan koşacak'

'WhatsApp, Snapchat kağıttan yapılmış kaplanlar gibi' ifadelerini kullanan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Önümüzdeki dönemde yapacaklarımızla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan" dedi

28 Ocak 2018 Pazar 18:51
'WhatsApp arkamızdan koşacak'

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, WhatsApp ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamaları ile teknoloji şirketi Google'ı "kağıttan kaplanlara" benzeterek, "Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı

Şu anda hala kopyalayamadıkları özelliklerimiz var. Dolayısıyla WhatsApp'ı daha çok koşturacağız arkamızdan" dedi. Turkcell olarak 3 yıldır bir dönüşüm içinde olduklarını anlatan Terzioğlu, bu dönüşümle dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduklarını söyledi.

Klasik bir telekom operatörünün müşterisiyle ilişkisinin arama ve aranma olmak üzere toplam 32 dakika sürdüğüne işaret eden Terzioğlu, Turkcell'in ise buna ek, 24 dakika müzik dinleme, 31 dakika gazete ve dergi okuma, 56 dakika televizyon seyretme, 13 dakika anlık mesajlaşma olmak üzere müşterileriyle çok daha uzun süreli bir ilişki içinde olduğunu kaydetti.

Terzioğlu, müşterilerine verdikleri hizmete göre başarılarını ölçtüklerini vurgulayarak, yerli bir oyuncu olarak pazar payı kazanmanın mümkün olduğunu gösterdiklerinin altını çizdi. Terzioğlu, "Bugün Yaani'nin 3.5 milyon kullanıcısı var. Yandex senelerce uğraştı şu anda yüzde 3 civarı pazar payları var. Geldikleri en yüksek pazar payı yüzde 8'di. 3 ay oldu lansmanı yapılalı, biz bu rakamlara ulaştık.

İnanıyorum ki pazar payı olarak da yüzde 40'a kadar gidebiliriz" diye konuştu. Telekom şirketlerini, durakta otobüs bekleyen ancak bileti olmayan yolculara benzeten Terzioğlu, 10 yılda telekom şirketlerinin altyapısı üzerinde trilyon dolarlık ekonomi oluştuğunu ancak söz konusu şirketlerin, bu paranın 1 lirasından bile faydalanamadıklarını savundu.

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppSnapchatKaplanlarKağıtTurkcell
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