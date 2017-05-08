Yabancı gemiler Türk mallarını taşımıyor

RECEP BAHAR/İSTANBUL

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), doğal taş ihracatının artması için tasarımdan yurt dışı depo kiralamaya, ihale takibinden mermer desenli giysiye kadar alternatifi fırsata dönüştürmeye çalışıyor. İMİB, 23-26 Ağustos 2017 tarihinde ilk kez "Project Marble Eurasia-Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarı"nı düzenliyor. Sektörün parasını sektöre harcadıklarını kaydeden Ali Kahyaoğlu, 40’dan fazla farklı ülkeden gelecek olan 400 kişilik yabancı alım heyetinin otel ve uçak masraflarının yüzde 75’ini Ekonomi Bakanlığı, yüzde 25’ini ise İMİB’in karşılayacağını söyledi. Bu arada fuarda stand alanları "1 Euro eşittir 1 TL" olarak işlem görecek. Kahyaoğlu, “Sektör fuarlarında katılımcı firmalara yer kiralaması hep döviz üzerinden yapılıyor. İMİB’in ilk kez düzenleyeceği bu fuarda Türk lirası üzerinden kiralama yapacağız ve ayrıca emsal fuarda 125 Euro olan iç mekân metrekare fiyatı bizim fuarımızda 125 TL olacaktır. Dış mekânlarda ise 75 Euro değil 75 TL’ye kiralama yapılacaktır" dedi. Ali Kahyaoğlu, 2017 ilk çeyrek rakamının yılsonu hedefini yakalamada çok umut verici olduğunu belirterek, "Yıla başlarken ihracat öngörümüzü 5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Tüm planlarımızı da bu hedef doğrultusunda yapmıştık. Şu ana kadar gerçekleşen 1.02 milyar dolarlık ihracat sektörümüzün 2014 yılından bu yana elde ettiği en iyi ilk 3 aylık performans oldu” şeklinde konuştu.

İhracatın önündeki iki ana sorun

Konuşmasında ihracatçının önündeki 2 ana soruna dikkat çeken Ali Kahyaoğlu, bunların URGE'de fuar desteğinin kaldırılması ve yabancı konteyner şirketlerinin tutumu olduğunu söyledi. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi'nde (URGE) fuar desteğinin kaldırılmasına en fazla tepki gösteren birlik olduklarını vurgulayan Ali Kahyaoğlu, “3 ay önce Ekonomi Bakanlığı URGE’de değişiklik yaparak fuar desteğini kaldırdı. Bunun olmaması için çok uğraştım, uğraşıyorum. Devletin bizim yanımızda olması lazım. URGE bitmedi ama fuarları bitirdiler. İnsanları fuara götüremiyorum, yapılan fuarı gezdirmeye de götüremiyorum. Sanki cüzzamlı gibi olduk. Bu tercih doğru bir tercih değil. İnşallah yanlıştan dönülür” ifadelerini kullandı.

Rekabet etmemizi engelliyorlar

Ali Kahyaoğlu, yurtdışına ürün göndermek için konteyner bulamadıklarına işaret ederek, "En büyük sıkıntı ise maden ve mermer ihracatında yaşanıyor. Dünyada konteyner taşımalığını elinde bulunduran 5-6 şirket var. Bu şirketler Türkiye’ye mal getirip boşalttıktan sonra Türk mallarını almadan boş dönüyor” dedi. "Konteyner fiyatları 3’e katlandı" şeklinde konuşan Kahyaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu şirketlere muhtemelen baskı yapılıyor. Şu an konteyner sıkıntısı inanılmaz düzeyde. Çin, Hindistan ve Dubai’ye yükleme yapamıyoruz. Önceden 400 dolara konteyner yolluyorduk. Fiyatlar da katlandı. Konteyner fiyatları 1.200 dolara çıktı. Türkiye’ye mal getiren gemilerin boş konteynerle geri dönmemesi için mutlaka devlet tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İhracatımız artıyor ama daha fazla da artabilir. Benim maden ocaklarımda malım bekliyor. Şimdi dökme gemi bulma peşindeyiz. Bir tane bulduk. Ama biz sadece Çin’e yılda 4 milyon ton mal yüklüyoruz. 4 milyon ton için dünya kadar gemi lazım. 1-2 aydır bekleyen mallar var. Sıkıntı büyük. Yükleme yapamıyoruz.”