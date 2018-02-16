Yabancı işçi sayısında büyük artış

Dünyanın her tarafından gelen, 100 bin başvurudan, 87 bin 190’ı onay aldı.

Yapılan başvuruların 3 bin 631’i reddedilirken, 13 bine yakın dosya ise çeşitli sebepler nedeniyle geri iade edildi. Buna ek olarak, inceleme aşamasında olan bin 762 başvuru ise henüz karara bağlanmadı.

Yapılan başvurulardan, geçen yıl 20 bin 970 Suriyeli Türkiye’de çalışmaya kabul edilirken, Suriyeliler, çalışma izni alanların yaklaşık yüzde 24’ünü oluşturdu.

Suriyelileri, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Çin, Türkmenistan ve Hindistan uyruklular takip etti.

Çalışma izni sayılarını önceki yıllarla kıyasladığımızda, 2011 yılında 17 bin 467, 2012 yılında 32 bin 277, 2013 yılında 45 bin 834, 2014 yılında 52 bin 304, 2015 yılında 64 bin 833, 2016 yılında ise 73 bin 584 kişiye çalışma izni verildiği ortaya çıktı.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL