Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035
banner138

Yabancı şirket sayısı katlandı

2017 yılında Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 6.3 artış göstererek 5 bin 930’a çıktı ve son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu

04 Mart 2018 Pazar 17:44
Yabancı şirket sayısı katlandı

Böylelikle Türkiye’de 2012 yılında kurulan uluslararası sermayeli firma sayısı toplamda 33 bin 424 iken, 2017 sonu itibarıyla bu rakam 58 bin 594 olarak kayıtlara geçti. Yabancı sermayeli şirketlerden 22 bin 559’u Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sermayeli olurken, AB ülkeleri ortaklı şirketleri içindeki ilk sırayı 7 bin 151 şirketle Almanya aldı.

AB’nin ardından 21 bin 309 şirketle, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri geldi. Buna ek olarak, Türkiye’de son 5 yılda düzenli artış gösteren Asya sermayeli şirket sayısı 4 bin 230, Afrika sermayeli şirket sayısı ise 2 bin 530 olarak kayıtlara geçti. Yabancı sermayeli şirketlerde en çok toptan ve perakende ticaret sektörü faaliyet gösterirken, bu sektördeki şirketlerin sayısı 22 bin 319 olarak belirlendi.

Toptan ve perakende ticaret şirketlerini, 9 bin 583 şirketle gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri izlerken, imalat sanayisinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 7 bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5 bin 722 olarak belirlendi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
2017Türkiyeşirket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petkim'in kaymağını Azeriler yiyor
Petkim'in kaymağını Azeriler yiyor
Otomotiv ihracatında rekor
Otomotiv ihracatında rekor
Destek artınca üretim de artıyor
Destek artınca üretim de artıyor
Yalıtım demek tasarruf demek
Yalıtım demek tasarruf demek
'Maden sektörü hızlı büyümeli'
'Maden sektörü hızlı büyümeli'
Avrupa’yı sarsacak gaz savaşı!
Avrupa’yı sarsacak gaz savaşı!
'Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz'
'Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz'
Eğitim alan esnaf bilirkişi oluyor
Eğitim alan esnaf bilirkişi oluyor
Yer altında 8 trilyon dolarlık altın çıkarıldı
Yer altında 8 trilyon dolarlık altın çıkarıldı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim