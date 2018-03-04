Yabancı şirket sayısı katlandı

Böylelikle Türkiye’de 2012 yılında kurulan uluslararası sermayeli firma sayısı toplamda 33 bin 424 iken, 2017 sonu itibarıyla bu rakam 58 bin 594 olarak kayıtlara geçti. Yabancı sermayeli şirketlerden 22 bin 559’u Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sermayeli olurken, AB ülkeleri ortaklı şirketleri içindeki ilk sırayı 7 bin 151 şirketle Almanya aldı.

AB’nin ardından 21 bin 309 şirketle, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri geldi. Buna ek olarak, Türkiye’de son 5 yılda düzenli artış gösteren Asya sermayeli şirket sayısı 4 bin 230, Afrika sermayeli şirket sayısı ise 2 bin 530 olarak kayıtlara geçti. Yabancı sermayeli şirketlerde en çok toptan ve perakende ticaret sektörü faaliyet gösterirken, bu sektördeki şirketlerin sayısı 22 bin 319 olarak belirlendi.

Toptan ve perakende ticaret şirketlerini, 9 bin 583 şirketle gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri izlerken, imalat sanayisinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 7 bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5 bin 722 olarak belirlendi.

EKONOMİ SERVİSİ