Yabancılar Türkiye’ye yatırıma soğuk

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Londra ziyaretini konu aldığı haberinde “Yatırımcılar Türkiye iştahlarını kaybetmeye başlıyor” başlığını kullandı. Görüşmeye katılan bir kaynağın “Erdoğan temel faiz oranı teorisine inanmazken, bir ülkeye nasıl yatırım yapabilirsiniz? Türkiye neredeyse yatırım yapılamaz gibi gözüküyor” dediğini aktaran gazete, Türkiye’nin meseleye hiç böyle bakmadığını ve hükümet yanlısı bir gazetenin öğlen yemeğini ‘18 trilyon dolarlık toplantı’ başlığıyla duyurduğunu belirtti. Financial Times haberi “Bankalar ve yatırım fonları, üst düzey temsilcilerini Erdoğan’la yemeğe gönderdiğinde muhtemelen Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ülkesine yatırım için güven vermesini bekliyorlardı” diyerek başlıyor.

Cari açık ana sorun

Financial Times, “Ancak yatırımcılar Bloomberg’in Londra Bürosu’nda Pazartesi günü yenen öğle yemeğinden paralarını Türk Lirası’na, hisse senetlerine veya kamu tahvillerine yatırmak için herhangi bir neden kalıp kalmadığını merak ederek ayrıldı” diyor ve şu ifadeleri kullanıyor: “Erdoğan’ın mesajı tavizsizdi. Gelecek ay yeniden seçilmeyi uman Cumhurbaşkanı, faiz artırımına kararlılıkla karşı olduğunu net bir şekilde söylemesinin dışında, para politikasını daha sıkı kontrol etmeye niyetliydi. Yatırımcılar, aylardır cumhurbaşkanına imkân tanıyor, Türkiye’nin güçlü bankacılık sistemi ve mali disiplini nedeniyle artan cari (döviz) açığını ve yüksek enflasyonunu görmezden geliyorlardı. Varsayımları, cumhurbaşkanının faiz artırımına karşıtlığını tekrarlamasına karşın, Merkez Bankası’nın ‘doğru şeyi’ yapacağıydı.”