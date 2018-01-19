Yabancılara konut satışı arttı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 konut, satış sonucu el değiştirdi.

Konut satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5.1 artış gösterdi. Konut satışlarında İstanbul 238 bin 383 konut ile en yüksek paya (yüzde 16.9) sahip oldu. İstanbul'u 150 bin 561 konut satışıyla (yüzde 10.7) Ankara, 84 bin 184 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi.

Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 124 konutla Hakkari oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 473 bin 99'u ipotekli, 936 bin 215'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Konut satışları geçen yılın aralık ayında, aynı yılın kasım ayına göre yüzde 8.3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6.8 azalarak 132 bin 972 oldu. Aralıkta konut satışlarında ilk sırayı 22 bin 932 konutla (yüzde 17.2) İstanbul alırken, bunu 12 bin 868 konut satışıyla (yüzde 9.7) Ankara, 8 bin 305 konut satışıyla (yüzde 6.2) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller 11 konutla Hakkari, Ardahan ve 52 konutla Bayburt oldu.

Yabancılara 22 bin konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 22.2 artarak 22 bin 234 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 8 bin 182 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 4 bin 707 konutla Antalya, bin 474 konutla Bursa ve bin 79 konutla Yalova izledi.

Irak vatandaşları 2017'de Türkiye'den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 345 konutla Suudi Arabistan, bin 691 konutla Kuveyt, bin 331 konutla Rusya ve bin 78 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.

34 bin konut krediyle satıldı

Türkiye genelinde banka kredisi kullanılarak ipotekli konut satışları Aralık'ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.7 azalarak 34 bin 29'a geriledi. Toplam konut satışları içinde banka kredisiyle satışın payı yüzde 25.6 olarak gerçekleşti.

Bu satışlardan İstanbul 6 bin 516 konut satışı ve yüzde 19.1 pay aldı. Toplam konut satışlarında kredili satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 45.5 ile Ardahan olduğu görüldü.

66 biz 661 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 azalarak 66 bin 661 olarak tespit edildi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50.1 olarak belirlendi.

İlk satışlarda İstanbul 11 bin 512 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17.3) sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 119 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 885 konut satışıyla İzmir izledi. İkinci el konut satışları aralıkta 2016'nın aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 66 bin 311 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 420 konut satışı ve yüzde 17.2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 49.8 oldu. Ankara'da 7 bin 749, İzmir'de 4 bin 420 ikinci el konut satıldı.