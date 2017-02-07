Yabancılardan borsada alıma devam

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, geçen ay yabancı yatırımcıların güçlü alımlarının da etkisiyle TL bazında yüzde 10.44, dolar bazında ise yüzde 3.25 yükseliş kaydetti. Analistler, Borsa İstanbul'da işlem gören şirket hisselerinin dolar bazında emsallerine göre ucuz kalmasının yabancı yatırımcı alımlarının güçlenmesini sağladığını belirtti. Yabancı yatırımcılar, ocak ayındaki alımlarında genel olarak banka pay piyasalarını tercih ederken, Türk Hava Yolları (THY) hisselerindeki güçlü alışlar da dikkati çekti.

Ocak ayında yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde Garanti Bankası'nı 88.6 milyon dolar ile Halkbank, 86.4 milyon dolar ile THY, 59.8 milyon dolar ile İş Bankası (C) ve 46.8 milyon dolar ile VakıfBank izledi. AA