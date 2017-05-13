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Yağmurdan kaçan esnaf doluya tutuldu

Zorunlu trafik sigortasına tavan fiyat getirilmesine sigorta şirketlerinin tepki gösterdiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sigorta şirketleri artık trafik sigortasında taksit yapmıyor

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Yağmurdan kaçan esnaf doluya tutuldu

Bazı şirketler de poliçe düzenlemekten imtina ediyor. Esnafımız yağmurdan kaçarken doluya tutuldu” dedi. Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 12 Nisan’da başladığını ve 31 Aralık 2017 tarihinde son bulacağını belirten Palandöken, “Trafik sigortası poliçeleri bir yıl için düzenleniyor. 1 Ocak 2017 tarihi ile 11 Nisan 2017 tarihi arasında poliçesi düzenlenen yüzbinlerce esnaf, yüksek fiyattan prim ödemek zorunda kalırken, 12 Nisan’dan sonra poliçesi yenilenenler çok daha ucuz fiyattan yararlandı. Bu 3.5 aylık sürede mağdur olan esnafın mağduriyetinin giderilmesi için mevcut tavan fiyat uygulaması en erken 12 Nisan 2018 tarihine kadar sürdürülmeli. Böylelikle tüm sürücüler, düşük fiyattan yararlanmış olur ve haksızlığın önüne geçilmiş olur” dedi. HALİL MEMİŞ

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