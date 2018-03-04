Yalıtım demek tasarruf demek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla 'Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri' adlı kitapçık yayımlandı. Türkiye'deki her 100 dolardan 16'sının enerji için harcandığına dikkat çekilen kitapçıkta, Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 35'inin binalardan kaynaklı olduğu, bu kapsamda binalardaki enerji verimliliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Binaların dış duvarları, çatı ve zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli ikili veya üçlü yalıtım camı yapılması ve hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı kullanılmasıyla enerji tüketiminin yüzde 40 oranında azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi.

AA