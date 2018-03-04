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Yalıtım demek tasarruf demek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yalıtımı yapılan ve ısı ölçüm cihazı kullanılan evlerde 2012-2017 kış dönemlerinde yapılan ölçümler, ısınmaya beş yılda daire başına 2 bin 411 lira daha az harcama yapıldığını gözler önüne serdi

04 Mart 2018 Pazar 17:41
Yalıtım demek tasarruf demek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla 'Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri' adlı kitapçık yayımlandı. Türkiye'deki her 100 dolardan 16'sının enerji için harcandığına dikkat çekilen kitapçıkta, Türkiye'de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 35'inin binalardan kaynaklı olduğu, bu kapsamda binalardaki enerji verimliliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Binaların dış duvarları, çatı ve zeminlerinin yalıtılması, pencerelere enerji verimli ikili veya üçlü yalıtım camı yapılması ve hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı kullanılmasıyla enerji tüketiminin yüzde 40 oranında azaltılmasının mümkün olabileceği belirtildi.
 AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıYalıtımısı ölçüm CihazıKış
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