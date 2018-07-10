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Yaş üzüm ihracatında yüksek artış

Türkiye'nin 2017 yaş üzüm ihracatı, 2016'ya göre yüzde 86.7 artarak 196 milyon dolara çıktı

10 Temmuz 2018 Salı 17:15
Yaş üzüm ihracatında yüksek artış

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşan superior seedless (üstün nitelikli çekirdeksiz üzüm) cinsi üzüm ihracatı bugün başlayacak. Türkiye'nin yaş üzüm ihracatı 2016'da 105 milyon dolar olarak gerçekleşirken bu rakam 2017'de yüzde 86,7 artarak 196 milyon dolara ulaştı. Yaş üzüm ihracatında ilk sırayı sultani üzüm aldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, superior seedless türü ile ihraç pazarına 15-20 gün önce ulaşma fırsatı yakaladıklarını belirterek, superior seedless üzümünün sultani üzüme göre şeker oranının daha düşük olduğunu, mayhoş tadıyla özellikle şeker hastalarının gönül rahatlığıyla tüketebileceğini söyledi.
EKONOMİ SERVİSİ

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