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Yasağın faturası 1 milyar dolar

ABD hükümetinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye uyguladığı kabine elektronik cihaz yasağını Avrupa havalimanlarına da genişletmek istemesi havacılık endüstrisinde büyük tepkiyle karşılandı

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Yasağın faturası 1 milyar dolar

Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) Genel Direktörü Alexander de Juniac, yasağın Avrupa havalimanlarında da uygulama konulması halinde bunun yolculara ekstra 1 milyar dolar maliyet çıkaracağına dikkat çekti. Halen Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan ABD'ye yapılan 350 uçuşun yasaktan etkilendiğini hatırlatan Juniac, 28 Avrupa ülkesinin yanısıra İsviçre, Norveç, İzlanda'nın yasak kapsamına alınmasıyla günde 390, haftada 2500 uçuşun bu durumdan olumsuz etkileneceği uyarısını yaptı. IATA Direktörü Juniac, "Terör saldırıları nedeniyle insanlar seyahat etmekten kaçınır hale geldi. Avrupada arka arkaya gelen terör eylemleri nedeniyle havayolu sektörü 2.5 milyar dolar kaybetti" diye konuştu. Bu arada ABD ve Avrupa Birliği, arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Avrupa’dan ABD’ye uçuşlara laptop yasağı getirilmemesi kararı alındı.  

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