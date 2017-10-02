Yasak kalkmak üzere

EKONOMİ SERVİSİ

Kış arifesinde yerli üreticilerin ihtiyacın sadece yarısını karşılayabilecek durumda olması, Rusya’yı Türk domatesine kapıları açmaya mecbur etti. Ancak eski düzene dönülmeyeceği, sadece Rus makamlarının denetiminden geçen sınırlı sayıda Türk şirketine domates ihraç izni verileceği bildiriliyor. Böylece Rusya, domates alımında "tek seçici" durumuna gelmiş oluyor. Ayrıca yasağın limitsiz olarak kalkmayacağı, yerli üretimin yetmediği 2018 baharına kadar deneme amaçlı alım yapılacağı ve yıllık 300 bin tonluk bir kota konacağı vurgulanıyor. Ambargosuz zamanlarda Türkiye’nin resmi ihracatı bu 338 bin tonu geçmişti.

2 yıldır devam ediyor

Rus medyasına göre ekim ayında domates sevkiyatının başlayacağı, muhtemelen bu hafta yasağın kalkacağı vurgulandı. İlk alımları Magnit gibi Rusya’nın büyük süpermarket zincirlerinin yapacağı belirtildi. Rusya Ulusal Sebzeciler Birliği Başkanı Mihail Gluşkov, şu an Türkiye’den ithal edilecek domatesin miktarı ve kalitesi konusunun tartışıldığını söyledi. Gluşkov, “Yerli üreticiyle damping yoluyla haksız rekabeti önlemek ve Türkiye’den düşük kaliteli domates girmesini önlemek için gerekli önlemler alınacak” dedi. Rusya uçak krizi sonrası 1 Ocak 2016’da Türk domatesine ambargo uygulamaya başlamıştı. O tarihe kadar Rusya pazarında ithal domateslerin yüzde 70’i Türkiye menşeli idi. 2015’de resmi ithalat 338 bin tondu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen hafta Ankara’daki Putin-Erdoğan zirvesinin ardından, domates ithalatına uygulanan yasağın kalktığına dair Putin'den sözlü teyit alındığını belirtmişti.