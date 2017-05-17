Yasaklar kalkıyor!

Dvorkoviç, "Tüm anlaşmaların bu hafta içerisinde kayda geçirileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la varılan anlaşmalar şu anda kağıt üzerine geçiriliyor. İşlerin neredeyse yüzde 99'u tamamlandı. Bazı biçimsel ayrımlar üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.



Dvorkoviç ayrıca, hükümetin söz konusu belgelerin taslaklarını büyük ölçüde hazırladığını belirtip, "Protokol imzalanır imzalanmaz kısıtlamaların iptali başlayacak" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, 10 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye'ye hizmet, ürün, tekstil ve inşaat sektörlerinde uygulanan yaptırımların neredeyse hepsinin iptali konusunda anlaşmaya varmıştı. Türkiye'den domates alımına ve Türk vatandaşlarına vize uygulanmasına yönelik kısıtlamalarınsa devam ettirileceği açıklanmıştı. MEHMET KELEŞ