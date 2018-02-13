Yaşlı traktörlerin faturası ağır

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye traktör pazarının halen faaliyette olan en köklü üreticisi TürkTraktör, 2017 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Bu maksatla İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, TürkTraktör'ün Ankara ve Sakarya Erenler’de bulunan fabrikalarında 2017’de toplam 48 bin 302 adet traktörün ve 38 bin 620 adet motorun üretim bantlarından indirildiğini kaydetti. Yurt içi satışlarını yüzde 12’lik bir artışla tarihinin en yüksek adedi olan 37 bin 590’a taşıyan şirketin yurt dışı satışları ise 2017 yılında 12 bin 023 adet olarak gerçekleşti. Bu adetlerle TürkTraktör, 2017’yi yeni bir rekor sonuç olan 49 bin 613 adetlik toplam satış ile kapattı. TürkTraktör bu sayede Türkiye pazarındaki payını da artırarak yüzde 49.3’e çıkardı.

4.2 milyar liralık ciro

Türkiye’nin traktör devi, satış adetlerinde yaşanan yüzde 7’lik bu artışla, toplam ciroda da başarılı bir yükseliş sağladı. 2017 senesini 4 milyar 215 milyon TL toplam ciro ile kapatan TürkTraktör, bu sonuçla cirosunu geçtiğimiz yıla göre yüzde 22 artırmayı başardı. TürkTraktör’ün 2017’deki brüt kârı 731 milyon TL, brüt kâr marjı yüzde 17.3 olarak gerçekleşirken, faaliyet kârı 423 milyon TL oldu. Şirketin 2017 yılında elde ettiği sonuçlarla birlikte net kârı ise 321 milyon TL olarak kaydedildi. TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, “Türkiye traktör pazarı 2017’de yüzde 4 oranındaki bir artış ile 72 bin 949 adede çıktı. Türkiye’nin toplam traktör üretiminin yüzde 67’si fabrikalarımızda yapılıyor. Türkiye’nin toplam traktör ihracatının yüzde 87’sini tek başımıza gerçekleştirdik. Son 31 senede 2007'den bu yana 11 yılı kesintisiz olmak üzere 19 kez pazar liderliğini getirdi" şeklinde konuştu.

Pakistan’dan tarım atağı

Marco Votta, dünya traktör pazarları konusunda da ayrıntı verdi. Buna göre Pakistan'da traktör satışları geçen yıl 2016'ya göre yüzde 54 artış gösterdi. Artış oranı Türkiye'de yüzde 5, Hindistan'da yüzde 15, ABD'de yüzde 6, Avrupa'da ise yüzde 3 oldu. Çin'de ise tarımda makineleşmeye verilen desteklerin kesilmesiyle traktör satışları yüzde 25 azaldı. Toplantıda söz alan TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli ise Türkiye'de halen 1 milyon 831 bin 252 traktör olduğuna işaret ederek, bunların yüzde 45'inin 25 yaş üstü olduğunu kaydetti. Canbeyli, "Eski bir traktör, sahibine yılda 12 bin lira ek yük getiriyor. Bu traktör daha fazla yakıt ve yağ tüketiyor, sık sık servise gidiyor, dahası ekip biçmede verimsiz çalışıyor. Türkiye'deki 813 bin eski traktörün ekonomiye yıllık maliyeti 9.8 milyar TL" şeklinde konuştu. Canbeyli, benzer durumda Türkiye'de 16 binin üzerinde biçerdöver olduğuna işaret ederek, bunların 4 bin 659'unun 20 yaş üstü olduğunu ve normalde 3 bin saat olan kullanım ömürlerini tamamladığını kaydetti.

