Yatırım için konut alan kalmadı

Yılmaz şunları söyledi: “Ankara konut piyasası anlamında son 2 yıldır yaşanan ekonomik sebepler ne yazık ki yatırım amaçlı konut projelerinin brafa kalkmasına neden oldu. Eskiden gayrimenkul alımları bir yatırım unsuru olarak görünürken, şimdi sadece acil ihtiyacı olanlar ve oturum için almak isteyenlerin projelere yöneldiğini görüyoruz. Biz ağırlıklı olarak 1+1 2+1 3+1 ve 4.5+1 ve loft daireler satarken ve daha fazla yatırımcılara hitap edeceğimizi düşünürken, 1+1projelerin bile yatırım amaçlı alınmadığını gördük. Yatırım için gayrimenkul alımına karşı çok fazla eğilim göstermediğiniz görüyoruz. O yüzden de konut piyasası son iki yıldır acil ihtiyaçlar ve zorunlu satın almalar dışında durmuş vaziyette.”