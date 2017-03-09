Yatırımlarda aslan payı emeklilik fonlarının

Nart Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart, etkinlikte yaptığı konuşmada, günümüzde 2 çalışanın ancak 1 emekliyi finanse edebildiğine dikkat çekti. Nart, şunları söyledi: “Günümüzde 2 çalışanın 1 emekliyi finanse edebilmesi, sosyal güvenlik açıklarının artarak büyüyeceğinin sinyallerini veriyor. Dünyadaki tüm yatırımlara baktığımızda; yüzde 68’ini emeklilik fonlarının, yüzde 20.2’sinin bankalar ve yatırım şirketlerinin, yüzde 11.3’ünün sigorta şirketlerinin yüzde 0.5’inin diğer yatırımcılar tarafından oluşturulduğunu görebiliriz.” Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uluç İçöz de “2023’te 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10’u, 2050 yılındaysa yüzde 20’yi geçecek. Bu durumu finanse edecek sistemlere ihtiyacımız var” dedi. EKONOMİ SERVİSİ