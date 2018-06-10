Yazlık kiralamak ateş pahası

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Mayıs 2018 Emlak Endeksi verilerine göre, İstanbul yüzde 7 artışla 5 büyük il içerisinde konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir oldu. İstanbul’u yüzde 5 ile Bursa, yüzde 4 ile Antalya ve İzmir takip etti. Geride kalan 6 aylık dönem içerisinde Ankara’daki satılık konutlarda fiyat artış oranı ise yüzde 2’de kaldı.

Öte yandan Türkiye genelinde de satılık konut fiyatlarında artış olduğu görülüyor. Geçtiğimiz Aralık ayından geride bıraktığımız Mayıs ayının sonuna kadar olan 6 aylık dönem içerisinde Türkiye genelindeki satılık konutlarda fiyat artış oranı metrekare başına yüzde 4.88 ve kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 1.38 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde satılık konutlarda metrekare ortalama fiyatı 1718 TL olarak hesaplanırken kiralıklarda ise metrekare başına 7.25 TL fiyat ortaya çıktı. Ülke genelinde konutların amortisman süresi ise ortalama 22 yıl olarak hesaplandı.

Konut fiyatları Bilecik'te prim yaptı

2017 yılının Aralık ayından bu yana geçen 6 aylık sürede Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan şehir yüzde 24 artışla Bilecik oldu. Bu ilimizi Artvin, Amasya, Giresun ve Karabük takip etti. Son 6 aylık dönemde konut fiyatlarının en çok düşüş gösterdiği şehirler ise sırasıyla Mardin ( yüzde 12), Kastamonu (yüzde 3) ve Sivas (yüzde 3) oldu.

Beykoz ve Eyüp’te yükseliş var

İstanbul’da satılık konut fiyatları son 6 ayda yüzde 7 artış gösterdi, kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 3 arttı. Satılık konut metrekare ortalama fiyatı Aralık 2017’de ortalama 4.285 TL iken, Mayıs 2018’de 4.593 TL oldu. Satılık konutlarda son 6 ay içinde fiyatı en çok artan ilçe yüzde 24 ile Beykoz olurken, fiyatı en çok düşen ilçe yüzde 17 ile Çatalca oldu.

İstanbul genelinde amortisman süresinin yaklaşık 22 yıl seviyesinde şekillendiği görüldü. En kısa amortisman süresine sahip ilçeler arasında 14 yıl ile Gaziosmanpaşa ve 16 yıl ile Beyoğlu dikkat çekti. İstanbul’da kiralıklarda son 6 ayda metrekare başına en yüksek artış ise yüzde 23 ile Gaziosmanpaşa ve yüzde 17 ile Arnavutköy’de görüldü. Kiralık fiyatlarının en çok düştüğü ilçeler ise yüzde 9 ile Sancaktepe ve Tuzla oldu.

İzmir’de hareketlilik var

Yaz aylarının her zaman gözde şehri olan İzmir’de konut fiyatları bu yıl da benzer bir manzara sergiledi. Tüm ilçeleri dikkate alındığında, İzmir genelinde satılık konut fiyatlarındaki artış son 6 aylık dönemde ortalama yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde fiyatı en çok artan ilçeler yüzde 31 ile Karaburun ve yüzde 30 ile Foça oldu.

En dikkat çekici rakam ise özellikle yaz aylarında İzmirlilerin vazgeçilmez adresi Çeşme’den geldi. Çeşme’deki satılık konut fiyatlarının son 6 ay içerisinde yüzde 9 oranında gerileme yaşanması dikkat çekti. Bununla birlikte Çeşme’de kiralık fiyatları geçtiğimiz 6 aylık dönemde yüzde 51 artarak bir rekora imza attı.