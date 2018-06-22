Yazlıkçıların gözü Didim’de

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları yapılırken, yazlık ev satın almak veya kiralamak isteyenler de doğru ev arayışına başladı. Gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’de en çok yazlık ev aranan il ve ilçeleri sıraladı. Platformun verilerine göre, en çok yazlık ev aranan bölge Didim olurken; Didim’i sırasıyla Sakarya Karasu, Bodrum, Kuşadası, Silivri, Balıkesir, Çeşme, Foça, Çanakkale ve Mersin takip etti. Verilere göre bu il ve ilçeler içinde metrekare fiyatı en düşük bölge 1.487 TL ile Mersin oldu. En uygun satılık konut metrekare fiyatı sıralamasında Mersin’i 1.614 TL ile Sakarya Karasu, 2 bin 13 TL ile Didim, 2 bin 209 TL ile Balıkesir, 2 bin 246 TL ile Kuşadası, 2 bin 425 TL ile Silivri, 2 bin 452 TL ile Çanakkale, 2 bin 921 TL ile Foça, 5 bin 67 TL ile Bodrum ve 5 bin 193 TL ile Çeşme izledi.

En yüksek fiyat 649 bin TL

Mersin’de 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 111 bin 559 TL ile 185 bin 900 TL arasında değişiyor. Sakarya Karasu’da bu fiyat 121 bin 46 TL ile 201 bin 743 TL arasındayken, Didim’de 100 metrekarelik bir satılık konutun ortalama fiyatı 150 bin 961 TL ile 251 bin 601 TL arasında oluyor. Balıkesir’de bu fiyat 165 bin 684 TL ile 276 bin 140 TL, Silivri’de 181 bin 874 TL ile 303 bin 123 TL, Kuşadası’nda 168 bin 440 TL ile 280 bin 734 TL, Çanakkale’de 183 bin 912 TL ile 306 bin 520 TL, Foça’da 219 bin 59 TL ile 365 bin 99 TL, Bodrum’da 380 bin TL ile 633 bin 348 TL arasında değişiyor. Çeşme ise 389 bin 497 TL ile 649 bin 200 TL arasında değişen fiyatlarıyla bu 10 bölge arasında en yüksek satılık konut ortalama fiyatına ulaşmasıyla dikkat çekiyor. COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL