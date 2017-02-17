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‘Yemeden vazgeçmedik kozmetikten kısmadık’

JLL Türkiye'nin, Türk ekonomisinin ve Türkiye ticari gayrimenkul pazarının 2016 görünümü ile 2017 beklentilerini ayrıntılı olarak özetlediği "2016 Yıl Sonu Raporu" yayınlandı.

17 Şubat 2017 Cuma 17:06
‘Yemeden vazgeçmedik kozmetikten kısmadık’

Sektör bağlamında bakıldığında ise yeme-içme ile kozmetik sektörlerindeki markalar krizden en az etkilenen perakendeciler olarak öne çıktı. Oyuncak gibi ürünlerin de sunulduğu çocuk marketleri ve spor giyim markaları da yıl boyunca iyi performans gösterdi. JLL'nin 2016 raporunda, cadde perakendeciliği bölümüne de yer verildi. Çalışmaya göre, siyasi ve makroekonomik gelişmelerden olumsuz açıdan en az etkilenen bölge Nişantaşı olarak belirlendi. 

EKONOMİ SERVİSİ
Anahtar Kelimeler:
‘Yemeden Vazgeçmedik Kozmetikten Kısmadık’JLL TürkiyeTürkiye Ticari Gayrimenkul
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