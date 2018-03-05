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Yemek kartlarında komisyon yüzde 4'ü geçmemeli

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada sıkıntı yaşandığına ve bu kapsamda yapılan çalışmaları ilerleyen günlerde kamuoyu görüşüne sunacaklarına ilişkin açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu

05 Mart 2018 Pazartesi 17:15
Yemek kartlarında komisyon yüzde 4'ü geçmemeli

Yemek kartı şirketlerinin, yurt dışında yüzde 2-3'lerde olan yemek çeki komisyon oranını Türkiye'de yüzde 11-12'ye kadar yükselttiği bilgisini veren Bingöl, defalarca bu şirketlerle görüştüklerini ancak oranın düşürülmediğini, bu yüzden boykot kararı aldıklarını hatırlattı.

Bingöl, "Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacak olmasının bizimle alakası yok. TÜRES ile veya restoranlarla bir bağlantısı yok. Bizim tek ilgilendiğimiz yüzde 12'ye kadar çıkan komisyon oranlarının düşmesiydi.

Görüşmelerimizde de düşeceğini söylediler. Ancak kaça düşecek bilmiyoruz. Bizim talebimiz yüzde 3-4 bandında olması" diye konuştu.
EKONOMİ SERVİSİ

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Tüm RestoranlarLokantalar Ve Tedarikçiler DerneğiRamazan BingölGümrük Ve Ticaret BakanıYemek KartlarıMeblağ
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