Yemek kartlarında komisyon yüzde 4'ü geçmemeli

Yemek kartı şirketlerinin, yurt dışında yüzde 2-3'lerde olan yemek çeki komisyon oranını Türkiye'de yüzde 11-12'ye kadar yükselttiği bilgisini veren Bingöl, defalarca bu şirketlerle görüştüklerini ancak oranın düşürülmediğini, bu yüzden boykot kararı aldıklarını hatırlattı.

Bingöl, "Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacak olmasının bizimle alakası yok. TÜRES ile veya restoranlarla bir bağlantısı yok. Bizim tek ilgilendiğimiz yüzde 12'ye kadar çıkan komisyon oranlarının düşmesiydi.

Görüşmelerimizde de düşeceğini söylediler. Ancak kaça düşecek bilmiyoruz. Bizim talebimiz yüzde 3-4 bandında olması" diye konuştu.

EKONOMİ SERVİSİ