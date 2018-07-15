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Yeni bakandan kooperatif vurgusu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de yaptığı açıklamada, "Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız

15 Temmuz 2018 Pazar 16:42
Yeni bakandan kooperatif vurgusu

Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz" dedi. Pakdemirli, kooperatifleşmenin önemine değinerek, birlikte, beraber bir şeyler yapmanın yolunu bulmak gerektiğini bildirdi. Birçok sektörde yöneticilik yaptığını, kendi işletmeleri bulunduğunu aktaran Pakdemirli, "Bizde kooperatiflerin örnekleri var ama sayıları iki elin parmaklarını geçmiyor. Ama yurt dışında kooperatif tam bir profesyonel bir firma gibi yürüyor. Bizim de kooperatifçilik konusunda birlikte iş yapmanın yolarını bulmamız lazım. Birlik olduğumuz zaman güç oluyor" ifadesini kullandı.

Tarım ve ormanın ayrı bakanlıklarda olduğunu, şimdi ise su ve toprağı birleştireceklerini belirten Pakdemirli, "Devletin çok münbit toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, 3-5 kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde, ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkanımız olacak" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin domates fiyatlarına ilişkin sorusuna, "Patates, domates… Bunların hepsi günden güne artacak, azalacak. Bunları hep görüyor olacağız. Önemli olan bu ürünlerin bir kısmını sanayi ürününe çevirebiliyorsak ve ekstra katma değer yaratıp bir noktaya getirebiliyorsak sürdürülebilir bir gelir kaynağına üreticimizi ulaştırmış oluruz. Yoksa günlük hal fiyatlarıyla, bir indi bir çıktı, bunların zikzaklarıyla hayat boyu uğraşacağız demektir" cevabını verdi.
AA

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