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Yeni havalimanı çalışanları için dev proje

​​​​​​​Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları (THY) ile en büyük gayrimenkul yatırım şirketi olan Emlak Konut GYO, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki 350 hektar alanda, çoğu konut olmak üzere yeni bir şehrin temellerini atmak üzere anlaşma imzaladı

29 Mayıs 2018 Salı 17:41
Yeni havalimanı çalışanları için dev proje

Projede yaklaşık 10 bin konut yer alacak. Türk Hava Yolları Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen imza töreninde konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 12 bin çalışanlarının projeden konut talep ettiğine işaret ederek, THY çalışanlarının neredeyse 10 dakikayı geçmeden iş yerlerine gidebilecekleri bir hayat konforunu sağlamak üzere yola çıktıklarını aktardı. Proje Arnavutköy ilçesi Dursunköy mahallesinde yer alan 3 milyon 600 bin metrekarelik arsada yer alacak. Temeli 29 Ekim’de atılacak projenin ilk etabının 16 ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Konut alma önceliği THY çalışanlarının olacak. Havalimanındaki çalışanlara da belli kısımlar tahsis edilecek. Projede 2+1 3+1, 4+1, 5+1 gibi daire tipleri Türk Hava Yolları çalışanlarının ve yatırımcıların tercihine sunulacak. Proje, zemin +4 katı geçmeyecek şekilde tasarlanacak. EKONOMİ SERVİSİ

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