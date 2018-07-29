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Yeni hedef pazar Latin Amerika

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilen G20 Tarım Bakanları Zirvesi sona erdi

29 Temmuz 2018 Pazar 18:19
Yeni hedef pazar Latin Amerika

Zirveye Türkiye adına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, programın son gününde zirve kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı, aynı zamanda ikili görüşmelerini sürdürdü. Pakdemirli, tarım ürünlerinin Latin Amerika ülkelerine ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

Küresel gayri safi hasılanın yüzde 85'i, dünya ticaret hacminin yüzde 75'i ve tarım ürünleri ticaretinin yüzde 80'inin G20 ülkelerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Pakdemirli, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'inin ve dünyadaki tarım arazilerinin yüzde 60'ının bu ülkelerde bulunduğunu bildirdi.

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