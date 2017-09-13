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Yeni iPhone'ları borsa beğenmedi

Apple, aylarca sabırsızlıkla beklenen yeni ürünlerini tanıttı ancak borsa iPhone 8 ve iPhone X'i beğenmeyince Apple hisseleri borsada sert düştü. S&P 500 endeksi Salı gününün ikinci yarısını rekor seviyede kapattı

13 Eylül 2017 Çarşamba 14:18
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Yeni iPhone'ları borsa beğenmedi

Apple, aylarca sabırsızlıkla beklenen yeni ürünlerini tanıttı ancak borsa iPhone 8 ve iPhone X'i beğenmeyince Apple hisseleri borsada sert düştü. S&P 500 endeksi Salı gününün ikinci yarısını rekor seviyede kapattı. Ancak  Apple Inc, yeni iPhone modellerini açıkladıktan hemen sonra hisseler düşmeye başladı. Bir önceki günü 161.50 dolardan kapatan Apple hisseleri gün içinde 163.96 dolara kadar yükseldikten sonra lansmanın hemen ardından 158.77 dolara kadar indi. Daha sonra tekrar toparlanma çabalarına girse de  Apple hisselerinde günlük kayıp yüzde 0.46 oldu. Apple, yeni iPhone modellerini büyük ses getiren bir lansmanla tanıtmış ve günün en çok konuşulan markası olmuştu. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Apple
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