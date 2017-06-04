Yeni MÜSİAD Başkanı’ndan faiz eleştirisi

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Kaan, genel başkan sıfatıyla ilk konuşmasını Cumartesi akşamı MÜSİAD'ın Geleneksel İftar Programında yaptı. Konuşmasında asıl olanın iktisadi büyümenin yanı sıra, bunun adil paylaşımı ve toplumsal refah artışı olduğunu dile getiren Kaan, bugün maalesef bir malın üretilebilmesi için gerekli ham madde, malzeme, toprak, arazi, bina, makine ya da işçi için harcanan tüm paranın faize harcanan paradan daha az olduğunu dile getirdi. Kaan, bu yüzden bugünün ekonomilerinde yatırımcıların bir noktadan sonra yatırım yapmak ihtiyacını hissetmediklerini, çünkü yüksek faizi ödeyerek yeniden yatırım yapmak riskini göze almak istemediklerini ifade etti. Ekonomideki yatırım potansiyelinin artırılmasının yolunun, başta KOBİ'ler olmak üzere özel sektörün yatırımlarını kolaylaştıracak ve önünü açacak projelerle desteklenmesinden geçtiğine işaret eden Kaan, üretimi sürükleyenin ticaret olduğunu belirterek, "Batı ülkeleri, ticaretlerinin üçte ikisinden fazlasını birbirleriyle yaparken, Müslüman ülkeler ticaretlerinin ancak onda birini birbirleriyle yapıyor. Ortak ticaret ağları oluşturmadan, İslam dünyasını kuşatan zincirleri kırmamız mümkün değil" dedi.