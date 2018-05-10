Yeni Samsung TV’ler satışa çıktı

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “2018 serisi TV’lerimiz, mekanlarının estetiğine dikkat eden günümüz tüketicisi için tasarlanmış en yenilikçi ve sofistike modellerimizden oluşuyor. Tüketicilere TV keyfini, evin neresinde ve nasıl çıkaracakları konusunda karar verme özgürlüğü getiren yeni TV serimizi sunarken, üst üste 12 yıldır global TV pazarının lideri olarak, TV endüstrisini, mevcut en iyi görüntü kalitesine sahip Quantum Dot teknolojili ekranların dünyasına yönlendirmekten dolayı heyecan duyuyoruz” dedi. TV’lerin parlaklık seviyesi arttıkça renkleri gösterme yeteneği azalır ve ekranda renk bozulmaları ortaya çıkar. Yeni Samsung QLED TV’ler ise parlaklık seviyesi ve renk arasında tercih yapma zorunluluğunun üstesinden geliyor. TV endüstrisinde bir ilk olarak, QLED TV, 1.500 ila 2.000 nitlik zirve parlaklığında yüzde 100 renk hacmi sunabiliyor. Ambiyans Modu sayesinde ayrıca, TV’nin monte edildiği duvarın resmini çekip SmartThings uygulaması ile ekrana aktardığınızda evin dekoruyla uyumlu, transparan görünümlü ve şık bir ekran elde edebiliyorsunuz. YENİ MESAJ/İSTANBUL