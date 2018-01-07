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Yeni yılın ilk gayrimenkul projesi Tümyapı'dan

2005 yılında Zekeriyaköy’de Doğa Evleri ve 2011 yılında ise Hasdal’da yer alan Finanskent projelerini hayata geçiren Tümyapı, İstanbul Kağıthane'de Cendere Caddesi’nde Porta Vadi ile 2018'in ilk gayrimenkul projesinin lansmanına imza attı

07 Ocak 2018 Pazar 17:15
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Yeni yılın ilk gayrimenkul projesi Tümyapı'dan

Üçte biri tamamlanan bir blok rezidans, 3 blok ofisten oluşan projede teslimatlar 2018 yılı sonunda gerçekleşecek. Levent ve Maslak’a yakın mesafede bulunan Porta Vadi projesi, Haliç-Kemerburgaz Dekovil Hattı, Dolmabahçe-Ayazağa Karayolu Tüneli, Hasdal-Ümraniye Tüp Geçidi, Havaray ve Metro gibi ulaşım akslarının yanı başında yer alıyor.  Tümyapı Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Savcı, Borsa İstanbul'da çalışan ortaklardan kurulu bir şirket olduklarını belirterek, "Piyasada doğru işler yaparak kalıcı olmak istiyoruz.

Türkiye'de 30-40 yıl önce yapılan binalar yıkılıyor. Bu doğru değil. Yapılan işler doğru olarak ortaya konulmadığı için bunlar yaşanıyor. Bu işte mektepli sınıf olarak yer alıyoruz" dedi.

Tümyapı Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Mete Akyüz de Porta Vadi projesinde 76 konut, 166 ofis ve 20 mağaza bulunduğunu ifade ederek, "Projenin 300 metrelik cadde cephesi bulunuyor.

Ofis alanları 48 metrekareden başlayarak talebe göre 5 bin metrekareye kadar çıkabiliyor. Projede İTÜ'lü hocalarla çalıştık. Temele koyduğumuz beton, üst yapıya koyduğumuz betondan fazla. Projede kredi kullanmıyoruz. Fiyatlar konutlarda 700 bİn liradan, ofislerde 550 bin liradan başlıyor" dedi.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
ZekeriyaköyDoğa EvleriHasdalFinanskentİstanbul
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