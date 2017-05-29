Yeniden yapılandırmada son gün 31 Mayıs

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmaya dair, "Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8.5 milyon başvuru aldık, 80.4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Ağbal, "Bugün itibarıyla vergi dairelerimiz tarafından 16 milyar lira, Gümrük ve diğer idarelerimiz tarafından 1.5 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 3.4 milyar lira olmak üzere yaklaşık 21 milyar lira tahsilat yapıldı" dedi.

"Bu derece önemli imkanlar sunan kanundan yararlanmak için son gün 31 Mayıs" diyen Ağbal, bu sürenin uzamasının söz konusu olmadığını söyledi.

Ağbal, söz konusu düzenlemenin vergiye gönüllü uyumu teşvik eden, iyi niyetli mükelleflere zor günde borçlarını ödemelerine yardımcı olan yeni bir sistemi devreye soktuğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bu düzenleme, vergi sistemimize yepyeni bir müessese kazandırmış oldu. Zaman zaman yeniden yapılandırma kanunlarını yaparken söylüyoruz. Bir şekilde zor durumda olan mükelleflerin, borçlarını uygun koşullarda ödemelerini sağlayacak bir sistemin olması gerekir diye. 7020 sayılı kanundaki düzenlemeyle artık bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyoruz. Çünkü zor durumda olan mükellefler uygun taksitlerle, yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar."

Ağbal, sistemi 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlere ilişkin oluşabilecek ödenmemiş borçlar için devreye soktuklarının altını çizdi.

AA