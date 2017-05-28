Yenilenebilir enerjide Çin açık ara önde

EKONOMİ SERVİSİ

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı nın (IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Yıllık 2017 Rapor u'na göre, dünya genelinde işsizlik büyürken yenilenebilir enerji sektöründe istihdam arttı. Temiz enerjideki istihdam artışında bölgesel değişimler, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüş, artan talep ve rekabet ile artan çevresel duyarlılık etkili oldu. Güneş, biyokütle, hidroelektrik ve rüzgar gibi temiz enerji sektörleri baz alınarak hazırlanan rapora göre, dünya genelinde yenilenebilir enerjide yüzde 1.1 artışla geçen yıl 9 milyon 800 bin istihdam yaratıldı. Bu kapsamda, güneşten elektrik üretimi alanında istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 arttı. Bu sektörde 3 milyon 100 bin kişi iş buldu. Yenilenebilir enerjide ikinci sırayı 1 milyon 724 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü, üçüncü sırayı da 1 milyon 500 istihdamla büyük ölçekli hidroelektrik santraller izledi.

En fazla istihdam Çin'de

Yenilenebilir enerji alanında en fazla istihdam Çin'de gerçekleşti. Ülkede geçen yıl temiz enerji sektöründe 3 milyon 643 bin yeni iş imkanı sağlandı. Çin'i 876 bin istihdamla Brezilya ve 777 bin istihdamla ABD izledi. Öte yandan, ilk defa bu yılki raporda Türkiye'deki yenilenebilir enerji sektöründe çalışan personel sayısına ilişkin rakamlara da yer verildi. Buna göre, Türkiye'de temiz enerji sektörü geçen yıl 94 bin 400 kişiye iş kapısı yarattı. Raporda, Türkiye'deki ana temiz enerji sektörlerinden güneş enerjisinde ısıtma ve soğutma alanında 16 bin 600 ve fotovoltaik alanında da 12 bin 700 kişinin çalıştığı belirtildi. Rüzgar enerjisi sektöründe ise 53 bin çalışanın görev yaptığı kaydedildi.