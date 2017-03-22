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Yerli erik fiyatı altınla yarışıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde mart başında ilk hasadı yapılan yerli erik, Bursa’daki manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilogram fiyatı 300 lirayı bulan, ilkbahar ve yaz aylarının gözde meyvelerinden olan erik, tezgahların en pahalı ürünü olarak dikkati çekiyor

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Yerli erik fiyatı altınla yarışıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde mart başında ilk hasadı yapılan yerli erik, Bursa’daki manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilogram fiyatı 300 lirayı bulan, ilkbahar ve yaz aylarının gözde meyvelerinden olan erik, tezgahların en pahalı ürünü olarak dikkati çekiyor. İçinde 10 adet eriğin bulunduğu 100 gramlık plastik kaplar, 30 liradan alıcı buluyor. Tanesi 3 liraya gelen bir eriğin ücretiyle 2 ekmek alınabiliyor. AA

 
 
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