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Yerli kripto paracılar atakta

Bitcoin’in 2016 yılından itibaren rekor oranda değer kazanması ‘kripto paralara’ ilgiyi artırdı. Yerli yazılım şirketleri de bu alanda at koşturmaya başladı

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:11
Yerli kripto paracılar atakta

Dünyada 1500'e yakın kripto para tedavüle sürülürken, Türk yazılımcılar da 'milli kripto para' geliştirmeye devam ediyor. Bu gayretin son ürünü ise NeXpara... Türkiye’nin 'milli kripto' parası olmayı hedefleyen NeXpara, Türk yazılım ekipleri tarafından Türkiye’de geliştirildi. NeXpara, 1-31 Mart 2018 tarihlerinde halka arz edilecek. 80 milyon vatandaşımızı temsilen sadece 80 milyon adet dağıtılacak olan NeXpara’nın, teknolojisinin gereği olarak daha fazla üretilmesi mümkün olmayacak, yani çok fazla elektrik tüketimine yol açtığı için madenciliğe olanak tanınmayacak.

Toplam tedavüle sunulacak NeXpara sayısı ise 100 milyon... BDDK Lisanslı ödeme sistemi başvurusu da yapacak olan NeXpara, kendine özel ATM kartı ile alışverişte de kullanılabilen, yabancı kripto paraların alternatifi yerli ve milli kripto para birimi olacak. NeXpara, yüksek güvenlik, yüksek işlem hızı ve düşük işlem ücreti sunan Bitcoin'den sonra en fazla rağbet gören Ethereum mimarisini ve ağını kullanıyor. Ekim 2018 tarihi itibariyle Ethereum tabanlı kendi özel blok zincirine geçiş yapacak olan Nexpara, bu sayede işlem hızlarını daha da artırırken, işlem ücretlerinin azalmasını sağlayacak. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren web cüzdan üzerinden erişilebilecek olan NeXpara, Nisan ayı içerisinde yerli bir kripto para borsasında da işlem görmeye başlayacak. 

Bitcoin, cari açığı patlatacak

NeXpara Pazarlama Direktörü Eylem Cülcüloğlu, Türkiye'de Bitcoin'in günde 80 milyon dolar işlem hacmine ulaştığına işaret ederek, "Yabancı kripto paralara ilgi, Türkiye'nin temel srounu olan cari açığı yükseltecektir. Bu durum ileride Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyacağından yerli kripto para geliştirdik. Bitcoin’de transfer ücreti 20-30 dolara çıkıyor. Bu para madencilerin cebine gidiyor. NeXpara’da işlem ücreti çok düşük olacak. Kripto paralarda en önemli sorun yasal düzenleme olmaması... X borsası kapansa, orada işlem gören tüm kripto paralar uçar" dedi. Cülcüoğlu, bir start-up şirketi olduklarını, kamu desteğinden şimdilik yararlanmadıklarını kaydetti. EKONOMİ SERVİSİ
 

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