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Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız

Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri Derneği (ANGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 50’sinin sadece bir şirkete (Cargill) verildiğini dile getirdi

12 Mart 2018 Pazartesi 17:31
Yerli mısır şekeri üreticileri de Cargill'den rahatsız

Çakmak, “Toplamda pazarın yüzde 90’ı ABD’li şirketlerin tekeline bırakılmıştır. Derneğimize üye şirketler pazarın tamamen dışına itilmiştir. Bu noktada hükümetimizden nişasta bazlı şeker sektörüne tahsis edilen kotanın bu ülkede yerli ve milli üretim yapan bizleri de kapsamasını temenni ediyoruz” dedi.

Çakmak, bu paylaşımın Kemal Derviş ve ABD destekçilerinin işi olduğunu da kaydetti. Nişasta bazlı şekerde mevcut kota dağılımı şöyle: ABD merkezli Cargill yüzde 44, ABD merkezli Amlyum yüzde 30, Cargill ortaklı PNS yüzde 15, yerli şirket TAT Nişasta yüzde 6, Sunar Mısır yüzde 4...
RECEP BAHAR/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Yerli MısırCargillGlikozNişasta Bazlı şeker
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