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Yerli muz fiyatı ithal muzla yarışıyor

Antalya'da rekolte azlığı nedeniyle Gazipaşa muzunun kilogram fiyatı İstanbul'daki semt pazarlarında 8 liraya kadar yükseldi

18 Şubat 2018 Pazar 17:36
Yerli muz fiyatı ithal muzla yarışıyor

İthal muzun fiyatı ise pazarda ve markette 9-10 lira. Gazipaşa ilçesinde büyük bölümü deniz gören dağların eteklerinde bulunan muz bahçelerinde son hasat yapılıyor. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, kış aylarında yaşanan don olayları nedeniyle açık alanda üretilen muzların zarar gördüğünü söyledi.

Muz ağaçlarının hava şartlarından çabuk etkilendiğini vurgulayan Çelik, "Hasat dönemimizi bu ay itibarıyla bitiriyoruz. Muz üretim şartları belli. Çok zorlu şartlarda üretim yapıyoruz. Gazipaşa'da örtü altı ve açık alanda üretim var. Örtü altında beklenen rekolteye ulaştık.

Hava şartları özellikle açık alandaki ürünleri etkiledi" dedi. Üretici İsmet Çabuk da muz fiyatının ilk kez bu kadar yükseldiğini belirterek, "Muzun kilogramını 2 liranın üzerinde satamıyorduk. Bu yıl Allah'a şükürler olsun 4-5 liradan tarlada ürün sattık. Allah bu sene yüzümüze güldü.

Ürünlerimiz de kaliteli. Tüccarımız gelip araziden muzu alıyor. Daha sonra deposuna koyup, satışa hazırlıyor" diye konuştu.
AA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaRekolteMuzKiloğramSemt Pazarıİstanbul
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