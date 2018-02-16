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Yerli otodan ses geldi

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu Holding'ten oluşan Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) adına yapılan açıklamada yerli otomobil üretim çalışmalarının son hızla devam ettiği belirtildi.

16 Şubat 2018 Cuma 15:11
Yerli otodan ses geldi

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağını düşündüğümüz bu proje için teknoloji ve tüketici trendlerini de izleyerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturmaktayız.

Teknik ve finansal analiz çalışmalarımızı da bu kapsamda sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken de Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye’nin Otomobili’ni tasarlamanın birinci önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz.

Bu kapsamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüyoruz. Buna göre milletimizin nasıl bir otomobil istediğini tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz.

 Bu kapsamda, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde gelinen son durumu ve aldığımız ilk kararları kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

• Türkiye’nin Otomobili projesinin uzun soluklu bir yatırım planlaması gerektiğinin farkındayız. Üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlarımızı hazırlamaktayız.

• Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılmaktadır.

• Uluslararası markalar ile rekabet edecek yerli marka araçların ilk modelini daha önce açıklandığı gibi 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda seri üretime geçiş olarak planlamaktayız.

• Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak olan Türkiye’nin Otomobili en yüksek standartlarda üretilecek ve geliştirilecek olup, sanayimiz ve teknolojimiz açısından da bir kaldıraç vazifesi görecektir.

• İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.

• Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere kapsamlı bir süreç yönetiyoruz."

Yerli otonun startı 2 Kasım 2017'de verilmişti.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Yerli Oto
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