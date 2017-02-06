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Yerli turist 15.4 milyar lira harcadı

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 14 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 artarak, 15 milyar 360 milyon 556 bin liraya yükseldi

06 Şubat 2017 Pazartesi 16:21
Yerli turist 15.4 milyar lira harcadı

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 14 bin kişi seyahate çıktı. Yurt içindeki toplam seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 artarak 12 milyar 429 milyon 293 bin liradan 15 milyar 360 milyon 556 bin liraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.1 artarak 32 milyon 987 bin olarak gerçekleşti. Bu dönemde seyahate çıkanlar 349 milyon 223 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 10.6, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 466 lira oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23.6 artarak 15 milyar 360 milyon 556 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Yurt içi turizm harcamasının yüzde 88.4'ünü (13 milyar 580 milyon 618 bin lira) kişisel, yüzde 11.6'sını (1 milyar 779 milyon 938 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu. AA

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