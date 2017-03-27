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Yeşil pasaportla ihracat artar mı?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert ve iş dünyası temsilcileri, ihracatçıya sağlanan yeşil pasaport olanağının ülke ihracatına doğrudan etkisinin olacağını söyledi.

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Yeşil pasaportla ihracat artar mı?

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Süleyman Kocasert, iş adamlarının, hasretle beklediği yeşil pasaporta kavuştuğunu belirterek, "Yeşil pasaport bizlere seyahat kolaylığı getirecek. İhracatçı artık herhangi bir toplantıya hemen karar verip, ilk uçakla gidebilecek, vize için zaman kaybetmeyecek ve enerjisini buralarda kaybetmeyecek" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ise yeşil pasaportun ihracatçılar açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

İhracatçının artık daha hızlı hareket etme imkanına sahip olduğunu anlatan Ünlütürk, "Uzakdoğu ülkelerinde vize başvuruları 2-3 haftadan önce çıkmıyor. Bu karar, öncelikle bu pazarda önümüzü açacak" şeklinde konuştu. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da yeşil pasaportun motive edici etkisinin de bulunduğuna işaret ederek, "Sanayiciler, ihracatçılar olarak 2023 hedeflerini yakalama anlamında büyük sorumluluklarımız var. Devletimiz, verdiği teşviklerle ihracatçımızın üzerindeki yükün bir kısmını alıyor. Böyle olunca biz artık dünya pazarına çıktığımızda elimizdeki güçlü argümanlarla daha fazla ülkeye ihracat yapacağız" dedi.

AA

 

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cemal 21 saat önce

ihracat yapabilmek icin önce yüzbinlrce is yerini, is adamlarini iflastan kurtarin.

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