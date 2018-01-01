Yiğit Bulut hakkında dikkat çeken ifadeler

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Trabzon'dan Meltem Medya grubunda yayınlanan 2017'den 2018'e Bakış programına konuk oldu.

‘Sesiz bir devrim gerçekleştirdik’

Programda 2017 yılına damga vuran olayları değerlendiren BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Milli Ekonomi Modeli ile sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini ifade etti. Prof. Baş, Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşmaya dikkat çekerek şunları söyledi: "Biz 2013 yılının Şubat ayında Rusya Parlamentosu Duma'ya gittik. Yaklaşık 4.5 saat süren bir oturum oldu. Ben milletim adına gurur duydum. Rus Meclisi’nde şu ana kadar iki adam konuşmuş, biri Çin Devlet Başkanı, ikincisi de Haydar Hoca! Ama ben konuşmam ile bir devrim yaptım ve kapitalizmi tarihe gömdüm. Bunu Rus bilim adamları söylüyor. Bu devrimi yapan bizi Türkiye'de gizlediler, bir hoş geldin bile demediler."

‘Yiğit Bulut geldi, elimi öptü ama…’

"Bizi öyle bir gizlediler ki sanki ben Türkiye'de yokum. Mesela ekonomide çok enteresan olaylar tartışılıyor. Adamlar bana gelseler çözüm 5 dakikalık iş" diyen BTP Lideri Prof. Dr. Haydar Baş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Haydar Baş, şunları söyledi: "Hele danışman Yiğit Bulut var. Bana, 'Yiğit Bey sizi ziyaret etmek istiyor' dediler. Geldi, oturdu, sohbet ettik. Elimi öptü. Konuştuk benim modele sıra geldi. Ben, 'Bu model sizin bildiğiniz gibi bir model değil. Bunu sana anlatsam 3-4 saat sürer. Ama bizim Selim (Kotil) olsun, Harun (Kayacı) olsun bu meseleyi çok iyi biliyorlar. Sen bunlardan bu tezi öğren' dedim. Hatta Yiğit Bulut bizde birkaç program da yaptı. Sonra bir baktım pır uçtu gitti. Niye gitti? Meğer birilerine yakın olmak için bizi basamak olarak kullanmak istedi. Dedim bunu bir haşlayayım. Benim haşlamam güzel olur. Sonra 'boş ver adamın ekmeği ile oynamayayım. Bizim yüzümüzden atarlar onu' dedim. Bir de baktım benim Milli Ekonomi Modeli kitabıma sahip çıkıyor. Bu kadarı çok fazla dedim. Bu kitabın kime ait olduğunu söyleyin ona dedim. Yiğit Bulut denilen arkadaş bu tip bir arkadaş. Sen şimdi bana öğrenci olamayan adamlarla bir kadro kurmuşsun, devleti idare etmeye çalışıyorsun."

Gül-Erdoğan tartışması

BTP lideri Haydar Baş programda güncel konuları da değerlendirdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki karşılıklı atışmalara neden olan KHK krizine değinen Prof. Dr. Haydar Baş, "Bugün eski Cumhurbaşkanı konuşuyor, sen bunu hazmedemiyorsun. Sen kimi hazmedeceksin? Belki seni haksız eleştiriyor, doğrudur ama düşün ki bunun da haklılık payı var. Ben o grubu hiç sevmem, açık konuşuyorum. Hayatımın 20 senesi o grupla mücadele ile geçti. Ama Cumhurbaşkanı makamında olan birisinin de bunu eleştirmesini demokratik teamüllere yakıştıramadım. Sen koskoca bir Cumhurbaşkanı'sın, senin bu tip işlere bakmaman lazım. Adam sen de deyip geçmem lazım. Kısaca bir siyasette olgunlaşmadık, belki henüz doğmadık bile..." dedi.