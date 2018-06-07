Yoğun çıkışlar BES’i zorluyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) devletin yüzde 25 katkı verdiğine işaret ederek, “Buna rağmen sistemden çıkışlar yoğun. Devlet belirli şartlar dahilinde yüzde 25 veriyor. İnsanlar sistemden yine de ayrılıyor” dedi. İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen Sincek, “10 yıldan önce çıkışa izin verilmemeli. Yoğun giriş çıkışın olduğu sistem sağlıklı değil. Bir de Türkiye’de emeklilik sistemine dahil olanlar ciddi para birikene kadar fonlarıyla ilgilenmiyor. Esnek fonlarla enflasyonun üstünde gelir sağlamak mümkün” dedi.

Hedeflerimizi tutturduk

Kuruluşu sırasında 5 yılda 500 bin sözleşme hedefiyle yola çıkan Katılım Emeklilik, dördüncü yılının başında olmasına rağmen 434 bin 754 Bireysel Emeklilik Sigortası sözleşmesi üreterek, hedefini planlanandan önce gerçekleştirdi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2017 yılında sektörden iki kat daha fazla büyümeyi başardıklarına dikkat çekerek, “Sektör fon büyüklüğü artışı yüzde 30 iken Katılım Emeklilik fon büyüklüğü artışı yüzde 66 oldu. Büyüme ivmemizi 2018’de de sürdürüyoruz. Toplam fon miktarımız 1 milyar 245 milyon TL’ye ulaştı” dedi. Piyasaya Albaraka ve Küveyt Türk kanalıyla çıktıklarını, bu yıl acente kanalını da devreye soktuklarını kaydeden Sincek, “Şu an 54 acentemiz var... Hedefimiz bu yıl 100 acente” dedi. 2018 yılında sağlık sigortası ürünlerini devreye almaya başladıklarını ifade eden Sincek, “Sağlıkta da faizsiz alternatif olabileceğini göstermiş olduk. İlk olarak Tam Katılım Sağlık Sigortası ürünüyle başladık. Tam Katılım Sağlık Sigortası, pek çok SGK’lı hastanın özel hastanelerde ödemek zorunda kaldığı fark tutarını sizin adınıza ödeyerek soruna kolay bir çözüm getiriyor. Siz de gönül rahatlığıyla anlaşmalı pek çok özel hastanede fark ödemeden muayene olabiliyorsunuz. Bu ürünümüzü, 7/24 Acil Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve Misafirim Güvende (Yabancı) Sağlık Sigortası takip edecek” dedi. Dövize ve altına endeksli fonları olduğunu da dile getiren Sincek, “Yılbaşından bu yana dövize endeksli fonun yüzde 19, altına endeksli fonun ise yüzde 21 getirisi oldu” şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ