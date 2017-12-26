Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı aştı

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Aralık ayına ilişkin 'açlık ve yoksulluk sınırı' araştırmasını açıkladı. Aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) tutarı bin 608 lira 13 kuruş, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının (yoksulluk sınırı) toplam tutarı ise 5 bin 238 lira 32 kuruş oldu.

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 41 lira, geçtiğimiz yıla göre 176 lira artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise sadece son bir ayda 133 lira, geçen yılın aralık ayına göre ise 573 lira arttı.

Gıda enflasyonu yüzde 12.69 arttı

Açıklamada, TÜİK'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun verdiği görev doğrultusunda bir işçinin yaşama maliyetini Kasım 2017 ayı itibariyle bin 893 lira 90 kuruş olarak hesapladığı vurgulandı. Yılın on iki ayı itibariyle fiyatlardaki artışı yüzde 12.29, gıda enflasyonunun son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 12.69, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9.10 olarak hesaplandı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2.60 oranında arttı. Yılın oniki ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 12.29 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 9.10 olarak hesaplandı.