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Yoksulluk sınırı 6 bin TL'ye ulaştı

Türk-İş'in araştırmasına göre, Ağustos'ta 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 812 lira olurken, yoksulluk sınırı 5 bin 904 liraya ulaştı. Araştırma gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranının yüzde 20.45 seviyelerinde olduğunu ortaya koydu

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:38
Yoksulluk sınırı 6 bin TL'ye ulaştı

Türk-İş  (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın Ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 812 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5 bin 904 lira oldu. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4.26 oranında arttı.

Türk-İş araştırmasında bir çalışanın -sadece kendisinin- yapması gereken yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 225 lira 54 kuruş olarak hesaplandı.

Geçinebilmek artık daha zor

Türk-İş araştırmasına göre bu yılın sekiz aylık döneminde fiyatlardaki artış yüzde 12.71 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 20.45 olurken, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12.05 olarak hesaplandı.

Türk-İş hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin açlık sınırı tutarı geçtiğimiz aya göre 74 TL, yoksulluk sınırı tutarı ise 241 TL arttı. Yılbaşına göre artış tutarı sırasıyla 204 TL ve 666 TL oldu. Son bir yılda mutfağa gelen ek yük 308 TL ve aile bütçesine gelen ek yük 1.002 TL arttı.

Oysa yılbaşında net asgari ücret sadece 199 TL artışla bütün yıl için aylık net 1.603 TL olarak belirlenmişti. Açlık sınırının bin 812 lira olduğu Ağustos'ta asgari ücret dört kişilik bir ailenin açlık sınırını bile karşılayamadı.

Var olan ücret gelirleriyle dar ve sabit gelirli kesimler zaten geçinemezken, kur artışları kaynaklı meydana gelen fiyat artışları sonrası geçinebilmek çok daha zorlaşmış durumda.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.08.2018 14:10
Anahtar Kelimeler:
EnflasyonTürk-işAçlıkYoksulluk Sınırı
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