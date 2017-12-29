Yoksulu istihdam teşviki 1 Ocak'ta başlıyor

Bakanlık tarafından hazırlanan "Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik", 22 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte uygulamanın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayacağı düzenlenmişti.

Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların iş hayatına kazandırılarak istihdam edilmelerini amaçlayan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, İŞKUR'a kayıtlı 18-55 yaş arasındaki işsizlerin özel işverenlerce istihdam edilmesi halinde, bu vatandaşların işveren sigorta primi 1 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanacak.

Bakanlıkça yapılan incelemelere göre, yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan, çalışabilir durumda 157 bin yoksul bulunuyor. İşverenler için başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu kişiler oluşturacak.

Bakanlık, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki prim ve devlet katkısı oranları dikkate alınarak belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerine ait tutarını karşılayacak.

Bu kapsamda teşvik miktarının bir kişi için aylık 364 lira düzeyinde olması planlanıyor. Üç kez işi kabul etmeyenin yardımı kesilecek.

AA