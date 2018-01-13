Yol-İş üyeleri 'taşeron' mağduru oldu

Kadro düzenlemesinin taşeron işçilerin bir kısmını mutlu ederken, bir kısmını hayal kırıklığına uğrattığını belirten Ağar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Düzenlemeyle Karayolları Genel Müdürlüğünde, asıl işin bir parçası olan yol bakım ve yama hizmetleri, karla mücadele hizmetleri gibi süreklilik arz eden işleri anahtar teslimi olarak üstlenen taşeronların yanında çalışan işçiler, tünel işletmeciliğinde tünellerin bakım ve hizmetlerini yapan işçiler ile müşavirlik hizmeti altında tünellerdeki Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dahil her türlü işleri yapan işçiler, KİT'lerdeki taşeronların yanında çalışan işçiler, köylere hizmet götürme birliklerinde çalışan işçiler kadro kapsamı dışında bırakıldı. Ayrıca, il özel idarelerinde taşeron yanında çalışan işçilerin kadroya alınmamaları, buralarda 5 ay 29 gün çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 4 ay uzatılma hakkından yoksun olmaları, hükümetin taşeron işçilere kadro müjdesini gölgeledi."

Ağar, hükümetten, işçiler arasında ayrımcılığa neden olan düzenlemeyi gözden geçirmesini ve tüm taşeron işçilerin kadro imkanından yararlanması yönünde adımlar atmasını beklediklerini aktardı.

AA