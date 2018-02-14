'Yüksek enflasyonda sorumlu tarım değil'

“Enflasyonun sebebi sadece tarım ve gıda değildir” açıklamasında bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, enflasyonla mücadelenin topyekûn yapılması gerektiğini, sadece gıdaya veya tarıma odaklanmanın sorunu çözmediğine dikkati çekti. Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Tarım ÜFE’de aylık enflasyon yüzde 1.62, yıllık enflasyon yüzde 9.69 oldu. Sadece tarım ve avcılık ürünlerini dikkate aldığımızda aylık enflasyon yüzde 1.04, yıllık enflasyon yüzde 9.08’e kadar iniyor. Ormancılık ve balıkçılık ürünleri tarım ÜFE enflasyonunu yüzde 9.08’den yüzde 9.69’a yükseltiyor.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık enflasyon yüzde 1.67 iken, yıllıkta yüzde 8.76’ya inmiş durumda. Hal böyle olunca genel TÜFE enflasyonunun yüzde 10.35 olmasının sebebi sadece tarım ve gıda değildir. Başta ulaştırma olmak üzere, ev eşyası, giyim ve ayakkabı, lokanta ve oteller, çeşitli mal ve hizmetler, eğitim ana harcama gruplarında genel TÜFE’nin üzerinde yıllık artış yaşanırken, gıdada enflasyon genel TÜFE’nin altında kalmıştır.” COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL