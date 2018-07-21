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Yüksek petrol fiyatları arama faaliyetlerini artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten, yüksek petrol fiyatlarının endüstride arama-üretime faaliyetlerine canlılık getirdiği değerlendirmesi yapıldı

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:24
Yüksek petrol fiyatları arama faaliyetlerini artırdı

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, son dönemde petrol fiyatlarında görülen toparlanma ve 2016-2017 yıllarında sektördeki maliyet düşürücü önlemler sayesinde petrol endüstrisindeki yüksek getirili arama-üretim faaliyetlerinin canlılık kazandığı belirtildi. Artan petrol fiyatları sayesinde yüksek üretim maliyetine sahip şirketlerin bile daha sağlıklı bir görünüm kazandığının vurgulanan açıklamada, bu firmaların nakit akışlarını pozitife çevirdiği kaydedildi.

Açıklamada, uzun dönemde petrol fiyatlarının düşmesi durumunda ise sağlıklı likidite, düşük maliyet ve finansal riskten korunma disiplini gibi faktörlerin sektörde kredi unsurları bakımından önem taşıyacağına dikkat çekildi. Petrol fiyatlarının sert düşüş gösterdiği 2014-2016 döneminde sektör için en önemli dersin likidite tamponlarının eksikliği olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, petrol fiyatlarının düşmesinin ve işletmeyle ilgili sorunların önceden tahmin edilmesinin zor olduğu bildirildi.

Açıklamada, sektördeki birçok şirketin 2017'de, 2014'e kıyasla üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdüğüne değinilerek, bunun iyileşen harcama disiplini ve verimlilikteki kazanımlar sayesinde gerçekleştiği ifade edildi.
AA

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