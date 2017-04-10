Yüksek rakım bal kalitesini artırıyor

Sabah-akşam aç karnına yenilen bir tatlı kaşığı 'ham bal'ın vücuda doğal enerji sağladığı, sindirim sistemi rahatsızlıkları ile üst solunum yolu enfeksiyonlarını önleyerek bahar alerjisi, yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunların önüne geçilmesinde etkili olduğu belirtildi. 'Ham bal' doğrudan arı kovanından elde ediliyor ve 45 derecenin üzerinde bir ısıya maruz bırakılmıyor. Rakımı yüksek bölgelerden elde edilen balın, bitki çeşitliliği açısından zengin olduğunu belirten Honeyci’nin kurucusu ve 32 yıllık bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, “Rakımı bin, bin 500 metre olan bölgede üretilen bal ile rakım olarak 2 bin, 2 bin 500 metrede üretilen balları bir tutamazsınız. Rakımı yüksek bölgelerden elde edilen bal, kaliteli baldır. Yüksek rakımlı bölgeler endemik bitkiler açısından zengindir. Sabah-akşam aç karnına yiyeceğiniz bir tatlı kaşığı ham bal, içerdiği vitamin ve minerallerle iyileştirici rol oynuyor. Ayrıca doğal enerji kaynağıdır. Ham bal, B vitamini, potasyum, fosfor ve çinko açısından zengindir. Enerji verici özelliğiyle, bahar ayarında yaşanan yorgunluk hissini ortadan kaldırır” ifadelerini kullandı.

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL