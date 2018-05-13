Yunandan Türkiye'ye bir darbe daha

Ege Denizi’nde tahrik girişimlerinde bulunan Yunanistan, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihracatını da yavaşlatmaya çalışıyor. İpsala sınır kapısından Yunanistan üzerinden Avrupa’ya gidecek TIR'ların işlemleri ağırdan alınıyor.

Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, sınır kapılarındaki zaman kayıplarının sektörü yorduğunu, bu sıkıntıları Türkiye’den denizyolu ile çıkarak aştıklarını belirtti. Avrupa’ya karadan ulaşmanın iki haftaya çıktığını ifade eden Taner Ankara, TIR'ların kara yerine denizden yürütüldüğüne dikkat çekti.

Bu arada 2017 yılında Avrupa ülkelerine olan ihracatımızda Ro&Ro (gemi) servislerinin kullanımı yüzde 4 oranında arttı. Türkiye’den Avrupa’ya gidecek TIR'ları İstanbul, İzmir ve Mersin’de bulunan limanlara gönderdiklerini belirten Taner Ankara, dorse ve konteynerlerin Ro&Ro gemileri ile Fransa’nın Toulon ve İtalya’nın Trieste limanlarına ulaştırıldığını aktardı.

Yüklerin bu limanlarda bekleyen çekiciler tarafından alınarak, Avrupa’daki ilgili teslimat yerine ulaştırıldığını belirtti. Teslimat sürelerinin ülkeye göre değişkenlik gösterdiğini belirten Taner Ankara, bu sürenin 7 ila 10 gün arasında olduğunu söyledi.

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL